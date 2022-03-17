iPhone 14 Pro изображен на рендерах с дизайном таблетки и отверстия вместо выемки

Сегодня появились официальные рендеры грядущего iPhone 14 Pro. Рендер iPhone 14 Pro демонстрирует дизайн — с вырезанным модулем Face ID которая находится в более широком вырезе, а единственная селфи-камера находится в круглом отверстии.

Ходят слухи, что Face ID переместят под дисплей, оставив только вырез для камеры. Тем не менее, некоторые аналитики думают, что этот дизайн не будет готов в этом году. Обратите внимание, что до массового производства серии iPhone 14 еще несколько месяцев, поэтому эти рендеры, скорее всего, представляют собой прототип, а не окончательный дизайн.

Еще несколько вещей, которые следует отметить на рендерах — внизу расположился порт Lighting. Каждый год мы получаем довольно много слухов о том, что следующий iPhone будет использовать порт USB-C, или вообще откажется от проводов, или даже откажется от физической SIM-карты в пользу eSIM.

Другие ожидаемые отличия в этом году включают обновление до чипсета Apple A16.
Комментарии и отзывы iPhone 14 Pro
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