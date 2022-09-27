iPhone 14 Pro не прошёл тест на прочность

Недавно блогеры, которым удалось купить смартфон iPhone 14 Pro в первой волне, рассказали о том, что устройство достаточно плохо переживает падения с большой высоты. Здесь хотелось бы сразу уточнить, что на самом деле этот смартфон и не должен переживать падения, так как он с двух сторон собран из стекла, которое само по себе не готов к физическому воздействию, плюс каркас у современных устройств достаточно тонкий. Но важнее здесь отметить то, что iPhone 14 Pro падал просто с безумной высоты — пользователи решили сбросить смартфон с многоэтажного здания. Естественно, ни о какой прочности смартфона говорить в этом случае не стоит, так как ни один смартфон пережить падение с высоты в десять этажей на бетон просто не сможет, это невозможно.

При этом хотелось бы отметить, что в адекватных тестах на прочность смартфон получил точно такие же оценки, что и прошлое поколение устройства. И в этом нет ничего удивительного, ведь производитель в буквальном смысле ничего в смартфоне не изменил — это тот же каркас, та же компоновка элементов, те же материалы и те же сборочные компании. Соответственно, говорить о повышении прочности или падении этого параметра не приходится. И здесь нужно понимать, что смартфон очень хрупкий — у него на передней и тыльной сторонах устройства расположены стеклянные панели, которые смотрятся классно, но при малейшем воздействии трескаются. Лучше данный смартфон не ронять и даже не думать об этом, ведь ремонт будет очень дорогим.
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