iPhone 14 Pro получил устаревший модем 5G

Первые смартфоны iPhone 14 Pro отправились обзорщикам, которые протестировали устройство и даже его разобрали. И это на самом деле оказалось достаточно интересным процессом, так как оказалось, что у iPhone 14 Pro нет новейшего модема 5G Snapdragon X70 5G под капотом. Это очень странная ситуация по той причине, что обычно производитель всегда использует новейшие решения компании Qualcomm, чтобы обеспечить лучшее соединение и все в таком духе. Теперь же производитель решил использовать более устаревшее оборудование, что не может не огорчать — всё же это буквально шаг назад. Вероятно, это связано с тем, что в США сеть 5G хорошо развивается, но смартфон продается и за пределами этой страны, где сотовые сети пятого поколения просто не пользуются высоким спросом.

Соответственно, какой смысл ставить модем Snapdragon X70 5G, который стоит вполне приличных денег, если за пределами США пользователи не будут пользоваться преимуществами этого решения. Гораздо эффективнее поставить прошлое поколение, сэкономив при этом на комплектующих, а потом совершенно спокойно проапгрейдить грядущие версии устройства. Это звучит более чем логично, но для покупателей нового флагмана ситуация неприятная — вы отдаете минимум тысячу долларов, но не получаете при этом устройство максимального уровня. Для Apple это действительно большая редкость, ведь обычно она ставит лучшие технологии, которые связаны с сотовой связью в свои смартфоны. Но традиция вдруг нарушилась.
Объявлена дата выхода смартфона OnePlus 10T…
Компания OnePlus объявила дату официальной презентации смартфона OnePlus 10T. Мероприятие пройдет в Нью-Й…
Почему необходимо покупать чехол для Samsung Galaxy A72…
Стоимость современных смартфонов постоянно увеличивается — если вы посмотрите на цены, то заметите, что ф…
Представлен игровой смартфон REDMAGIC 7S Pro…
Смартфон REDMAGIC 7S Pro наконец представили официально. Новейший флагманский игровой смартфон отличается…
Смартфон VIVO V25 получит чипсет MediaTek Dimensity 900…
В базе данных GeekBench засветился смартфон компании VIVO. Устройство под номером V2202 набрало 700 балло…
Apple расширит зону доступа для Emergency SOS…
На своей презентации, которая состоялась всего несколько дней назад, компания Apple официально представил…
Смартфон Moto G32 получит 33-Вт зарядку …
Сетевые инсайдеры поделились подробностями о недорогом смартфоне Motorola Moto G32, официальный релиз кот…
Стабильное обновление OxygenOS 12 на базе Android 12 доступн…
Компания OnePlus начала выпуск стабильного обновления OxygenOS 12 на базе Android 12 для смартфона Nord …
Samsung Galaxy Z Flip 4 показали на официальных рендерах…
В прошлом году Samsung пообещала сделать складные телефоны популярными, и до сих пор все больше и больше …
Обзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумуляторомОбзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумулятором
Обзор itel A49. Смартфон для типовых задачОбзор itel A49. Смартфон для типовых задач
Обзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежиОбзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежи
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличияiPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличия
Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor