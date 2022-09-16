iPhone 14 Pro получил устаревший модем 5G

Первые смартфоны iPhone 14 Pro отправились обзорщикам, которые протестировали устройство и даже его разобрали. И это на самом деле оказалось достаточно интересным процессом, так как оказалось, что у iPhone 14 Pro нет новейшего модема 5G Snapdragon X70 5G под капотом. Это очень странная ситуация по той причине, что обычно производитель всегда использует новейшие решения компании Qualcomm, чтобы обеспечить лучшее соединение и все в таком духе. Теперь же производитель решил использовать более устаревшее оборудование, что не может не огорчать — всё же это буквально шаг назад. Вероятно, это связано с тем, что в США сеть 5G хорошо развивается, но смартфон продается и за пределами этой страны, где сотовые сети пятого поколения просто не пользуются высоким спросом.

Соответственно, какой смысл ставить модем Snapdragon X70 5G, который стоит вполне приличных денег, если за пределами США пользователи не будут пользоваться преимуществами этого решения. Гораздо эффективнее поставить прошлое поколение, сэкономив при этом на комплектующих, а потом совершенно спокойно проапгрейдить грядущие версии устройства. Это звучит более чем логично, но для покупателей нового флагмана ситуация неприятная — вы отдаете минимум тысячу долларов, но не получаете при этом устройство максимального уровня. Для Apple это действительно большая редкость, ведь обычно она ставит лучшие технологии, которые связаны с сотовой связью в свои смартфоны. Но традиция вдруг нарушилась.