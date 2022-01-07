iPhone 14 Pro получит вырез в дисплее для фронтальной камеры

Слухи о грядущем обновлении iPhone от Apple в 2022 году продолжают распространяться — известный американский инсайдер под ником DylanDKT утверждает, что линейка iPhone 14 Pro будет иметь дизайн с отверстием в дисплее в форме таблетки для фронтальной камеры, а основная часть оборудования Apple Face ID будет размещена под дисплеем (вместо специальной вставки в верхней части экрана, которая реализована сейчас). Отчет инсайдера подтверждает более ранние слухи от известного аналитика Apple Минг-Чи Куо с конца прошлого года, который также утверждал, что iPhone 14 Pro и 14 Pro Max 2022 года перейдут на отверстие для камеры в дисплее вместо стандартной чёлки. Apple внесла первое серьезное изменение в выемку Face ID на iPhone в прошлогодней линейке iPhone 13, которая имела выемку чуть меньшего размера, чем оригинальный дизайн, который Apple использовала с iPhone X 2017 года.

И перемещение массива Face ID под экраном с сохранением выреза действительно имеет большой смысл: настройка Face ID на основе ИК-излучения будет меньше зависеть от нечеткости и слабых цветов, которые существуют для текущих фронтальных камер под дисплеем, и уменьшения вырез в iPhone 14 Pro с меньшим вырезом поставил бы Apple наравне с конкурентами Android, которые уже давно оставили негабаритный вырез Apple в истории. Тем не менее, похоже, что Apple, возможно, рассматривает уменьшенную выемку в качестве конструктивного отличия между более дорогой линейкой iPhone 14 Pro и стандартными моделями iPhone 14 — точнее мы узнаем лишь в октябре.
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