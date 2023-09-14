iPhone 14 Pro сняли с продажи

После недавней презентации смартфонов серии iPhone 15 компания Apple опубликовала перечень смартфонов, которые будут сняты с продажи в ближайшее время. Речь идет о моделях iPhone 13 mini, iPhone 12, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. В список доступных для покупки смартфонов Apple сейчас входят: iPhone SE по цене от 430 долларов, iPhone 13 (от 600 долларов), iPhone 14 (от 700 долларов), iPhone 14 Plus (от 800 долларов), iPhone 15 (от 800 долларов), iPhone 15 Plus (от 900 долларов), iPhone 15 Pro (от 1000 долларов) и iPhone 15 Pro Max по цене от 1200 долларов.

Напомним, что iPhone 14 Pro оснащается 6,1-дюймовым OLED-экраном с пиковой яркостью 2000 кд/м2, частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц, режимом Always-On Display, топовой 4-нанометровой платформой Apple A16 с 6-ядерным GPU и CPU, 6 ГБ оперативной памяти, тройной основной камерой с главным модулем на основе 48-Мп сенсора, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп и модулем телефото на 12 Мп с фокусным расстоянием 77 мм, селфи-камерой на 12 Мп с автофокусом и поддержкой спутниковой связи.
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