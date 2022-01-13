iPhone 14 Pro точно получит новую систему фронтальных камер

Теперь можно с достаточной долей уверенности сказать, что следующие премиальные iPhone от Apple — iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max — откажутся от выемки, дебютировавшей на iPhone X 2017 года, в пользу выреза в виде отверстий под фронтальную камеру. Это только часть раскрытой тайны, поскольку, в отличие от флагманов Android, iPhone также имеет сложную систему Face ID, для которой требуется множество модулей и датчиков. Генеральный директор Display Supply Chain Consultants Росс Янг, который имеет впечатляющий послужной список, когда дело доходит до утечек, похоже, знает, как Apple планирует это реализовать.

В сентябре прошлого года инсайдер под ником ShrimpApplePro, поделился концептуальным изображением, визуализирующим, как экран может выглядеть в будущих флагманах компании. Янг также считает, что именно так будет выглядеть передняя часть моделей Pro, а это означает, что в вырезе в форме таблетки в центре слева будут размещаться фронтальная камера и инфракрасная камера, а в круглом отверстии будет точечный проектор. Хотя звучит так, как будто в экране будет слишком много отверстий, имейте в виду, что они все равно будут занимать меньше места на экране, чем выемка. ShrimpApplePro также заявил, что если Apple удастся разместить систему Face ID под экраном, что существенно упростит множество моментов для пользователей. Например, ничего не будет перекрывать им доступ к контенту, как на текущий момент. Также сообщается, что в этом году линейка будет состоять из двух стандартных моделей — 6,1-дюймового iPhone 14 и 6,7-дюймового iPhone 14 Max — и двух моделей Pro — 6,1-дюймового iPhone 14 Pro и 6,7-дюймового iPhone 14 Pro Max.