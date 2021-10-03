iPhone 14 будет иметь хранилище объемом до 2 ТБ

До выхода серии iPhone 14 еще далеко, но слухи о iPhone следующего поколения уже начали появляться в Интернете, причем последний утверждает, что Apple удвоит максимальный объем хранилища на iPhone в следующей версии.

В этом году Apple удвоила максимальный объем хранилища на iPhone 13: модели Pro и Pro Max доступны с объемом памяти до 1 ТБ. И если слухи подтвердятся, то мы увидим iPhone 14 с 2 ТБ хранилища QLC.

Пока не известна по какой причине компания планирует увеличить такое огромное количество памяти, но есть предположение что новые функции камеры являются одной из причин увеличения объема хранилища. Все таки на моделях Pro и Pro Max этого года вам потребуется как минимум 256 ГБ памяти для записи видео ProRes в разрешении 4K со скоростью 30 кадров в секунду.
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