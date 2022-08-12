iPhone 14 будет стоит дороже

Ожидается, что будущие модели Apple iPhone 14 и iPhone 14 Pro будут выпущены через месяц. В то время как стандартные модели будут иметь тот же дизайн, что и нынешний iPhone 13, модели iPhone 14 Pro и Pro Max будут иметь значительный редизайн передней части устройства. Ранее сообщалось, что внутри модели iPhone 14 Pro имеют удвоенную емкость памяти по сравнению с iPhone 13 Pro. Аналитик теперь считает, что модели «Pro» будут иметь такой же объем памяти, как и текущие модели, несмотря на повышение цены. Ранее TrendForce сообщал, что будущие модели Apple iPhone 14 Pro могут отправиться в продажу с увеличенной емкостью памяти в 256 ГБ. Напротив, аналитик Haitong International Джефф Пу предполагает, что будущие модели будут иметь такой же объем памяти, как и модели iPhone 13.

По предположениям аналитиков, iPhone 14 Pro будет иметь такую ​​же емкость памяти, что и модели iPhone 13 Pro, включая 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Помимо слухов об увеличении емкости памяти, Минг-Чи Куо заявил, что модели iPhone 14 Pro будут иметь «повышение цен». Если слова Куо имеют какое-то значение, iPhone 14 Pro потенциально будет дороже, чем текущие модели. Хотя Куо не назвал точных цифр, мы ожидаем, что iPhone 14 Pro будет стоить 1099 долларов, а iPhone 14 Pro Max — 1199 долларов. Однако на данный момент это всего лишь предположения, и последнее слово остается за Apple. Мы будем держать вас в курсе последних новостей, так что обязательно оставайтесь с нами для получения более подробной информации по этому вопросу.
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