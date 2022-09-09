iPhone 14 и iPhone 14 Pro получили по 6 ГБ ОЗУ

Apple недавно выпустила свои последние модели iPhone 14 и iPhone 14 Pro с множеством передовых обновлений. Похоже, что компания увеличивает разрыв между двумя моделями, когда речь идет о дизайне, внутреннем устройстве и оборудовании камеры. Однако Apple не идет на компромисс с оперативной памятью в стандартных моделях. Выяснилось, что все четыре модели iPhone 14 имеют 6 ГБ оперативной памяти. Файлы в последней бета-версии Xcode 14 показывают, что iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max имеют 6 ГБ ОЗУ. В прошлом году iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max имели 6 ГБ ОЗУ, а стандартные iPhone 13 и iPhone 13 mini — 4 ГБ ОЗУ. В этом году компания оптимизировала объем оперативной памяти в каждом телефоне. Это означает, что стандартные модели теперь содержат на 50 процентов больше оперативной памяти по сравнению с прошлым годом. Тот же источник подтвердил объем оперативной памяти на iPhone 13 серии в прошлом году.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо заявлял, что модели iPhone 14 Pro будут оснащены более быстрой оперативной памятью LPDDR5, в отличие от оперативной памяти LPDDR4 на стандартных моделях iPhone 14. Бета-версия Xcode 14 детализирует только объем оперативной памяти в каждой модели, а не ее тип, так что проверить эту информацию мы не можем. Хотя Apple увеличивает разрыв между двумя моделями, приятно видеть, что объем оперативной памяти одинаков во всех моделях iPhone 14. Что касается процессора, модели iPhone 14 оснащены чипом A15 Bionic, а модели iPhone 14 Pro — модернизированным чипом A16 Bionic.