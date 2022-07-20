iPhone 14 и iPhone 14 Pro столкнулись с дефицитом компонентов

Позже в этом году Apple объявит о новых моделях iPhone 14 и iPhone 14 Pro с множеством изменений. В то время как стандартные модели iPhone 14 будут иметь Face ID в выемке, модели «Pro» должны иметь дизайн дисплея с двумя вырезами. Недавно выяснилось, что компоненты iPhone 14 сталкиваются с проблемами в цепочке поставок, однако эти проблемы окажут минимальное влияние на массовое производство мобильных телефонов. В серии твитов аналитик Apple Минг-Чи Куо заявляет, что, хотя ограничения в цепочке поставок Apple присутствуют, другие поставщики могут помочь восполнить нехватку компонентов. Например, дефицит предложения, вызванный LG Display, может быть восполнен Samsung и BOE в более широком масштабе.

Вдобавок к этому проблему LG Display с внешним видом дисплея для iPhone 14 и iPhone 14 Max можно легко исправить. В конечном итоге это не повлияет на массовое производство моделей iPhone 14. Apple выпустит четыре модели iPhone 14 в конце этого года. Хотя в этом году компания откажется от «мини» iPhone, его место займет 6,7-дюймовый iPhone 14 Max. Кроме того, Apple также выпустит iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max со значительными улучшениями камеры. Тем не менее, дисплей с двумя вырезами останется изюминкой устройства. Что касается внутренних компонентов, ожидается, что грядущий чип A16 Bionic получат только модели iPhone 14 Pro. Стандартные модели iPhone 14 будут придерживаться A15 Bionic. Apple разделяет две модели и создает более широкий разрыв в дифференциации. Мы также ожидаем, что дисплей Always-On на моделях «Pro», который будет работать с iOS 16, будет отображать время и соответствующие виджеты.