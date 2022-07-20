iPhone 14 и iPhone 14 Pro столкнулись с дефицитом компонентов

Вдобавок к этому проблему LG Display с внешним видом дисплея для iPhone 14 и iPhone 14 Max можно легко исправить. В конечном итоге это не повлияет на массовое производство моделей iPhone 14. Apple выпустит четыре модели iPhone 14 в конце этого года. Хотя в этом году компания откажется от «мини» iPhone, его место займет 6,7-дюймовый iPhone 14 Max. Кроме того, Apple также выпустит iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max со значительными улучшениями камеры. Тем не менее, дисплей с двумя вырезами останется изюминкой устройства. Что касается внутренних компонентов, ожидается, что грядущий чип A16 Bionic получат только модели iPhone 14 Pro. Стандартные модели iPhone 14 будут придерживаться A15 Bionic. Apple разделяет две модели и создает более широкий разрыв в дифференциации. Мы также ожидаем, что дисплей Always-On на моделях «Pro», который будет работать с iOS 16, будет отображать время и соответствующие виджеты.