iPhone 14 на 70% зависят от Samsung

Компания Apple, будучи одной из крупнейших производителей смартфонов на современном рынке, некоторое время назад выразила своё желание отказаться от некоторых решений других производителей для того, чтобы стать более независимым производителем. Например, компания отказалась от некоторых производственных мощностей, но сегодня инсайдеры опубликовали данные, которые говорят о том, что на самом деле американский гигант рынка электроники более чем зависим от сторонних производителей. Дело в том, что 70% линейки смартфонов iPhone 14 построены на дисплеях компании Samsung, которая, безусловно, обладает невероятными производственными мощностями и на самом деле производит дисплеи для огромного количества производителей по всему миру.

Проблема заключается лишь в том, что такая зависимость не может играть производителю смартфонов на руку. Дело в том, что если такое количество дисплеев южнокорейского гиганта устанавливается на свежий флагман, то в случае, если производитель дисплеев по каким-то причинам не сможет выпускать партии дисплеев, то компания Apple просто останется без возможности выпускать смартфоны в продажу. Достаточно странно, что производитель не распределил мощности между тремя-четырьмя производителями дисплеев, чтобы в конечном итоге свести к минимуму зависимость от одной компании. С другой стороны, есть шанс того, что это просто невозможно реализовать и из-за этого американскому гиганту пришлось идти на поводу у Samsung.