iPhone 14 получит 8 ГБ ОЗУ

По словам Джеффа Пу, аналитика Haitong International Securities, у iPhone 14 Pro и Pro Max в следующем году будет больше оперативной памяти, чем у любого предыдущего iPhone, сообщает информационное издание MacRumors. Apple, как сообщается, откажется от 5,4-дюймовой модели iPhone mini в 2022 году, а в ее линейке в следующем году, как сообщают инсайдеры, будут 6,1-дюймовые iPhone 14 и 14 Pro и 6,7-дюймовые iPhone 14 Max и Pro Max. Максимальный объем оперативной памяти в настоящее время составляет 6 ГБ, а стандартные модели iPhone 13 ограничены 4 ГБ. Не так давно Пу сказал, что модели Pro следующего года будут предлагать до 8 ГБ ОЗУ, и теперь подтвердил это заявление. Аналитик также говорит, что серия iPhone 14 будет начинаться с 64 ГБ памяти. Для справки: iPhone 13 начального уровня имеет 128 ГБ памяти.

Инсайдер также говорит, что iPhone 14 Pro будет иметь систему с тремя камерами на задней панели с основным датчиком 48 МП, сверхширокоугольной камерой на 12 МП и телеобъективом на 12 МП. Минг-Чи Куо из TF International Securities ранее также заявлял, что флагманские модели iPhone 14 будут оснащены основной камерой на 48 МП, которая поднимет фотографию на смартфон на новый уровень. Куо также заявил, что модели Pro смогут записывать видео в формате 8K. И, наконец, инсайдер также утверждает, что все четыре модели будут оснащены дисплеем с частотой 120 Гц, что не согласуется с отчетом, в котором говорится, что iPhone 14 и 14 Max сохранят экраны с частотой 60 Гц.