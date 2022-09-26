iPhone 14 продаётся просто ужасно

Появились достаточно интересные новости относительно старта продаж нового iPhone 14, который, как и предполагали инсайдеры, прошёл не так хорошо, как многие думали. Дело в том, что на самом деле в обычном iPhone 14 нет ничего уникального, что могло бы привлечь внимание аудитории в обозримом будущем — это, практически, тот же iPhone 13, только в других цветах и с чуть улучшенной камерой. Естественно, если пользователь хотел себе смартфон нового поколения, то покупать iPhone 14 ему просто нет смысла, ведь это устройство от прошлого поколения не отличается так сильно, чтобы был смысл за него платить. Из-за этого на рынке Китая, который является очень важным для производителя, на старте продаж объёмы упали на 11% в сравнении с прошлым годом.

Стоит отметить, что Китай на самом деле огромный рынок, на который компания Apple действительно ориентируется в процессе создания нового устройства. И если iPhone 14 продается так плохо, то компания явно теряет львиную долю прибыли уже в этот момент, хотя устройство только вышло и процент желающих сейчас больше, чем будет через месяц. Конечно, у компании ещё есть смартфон iPhone 14 Pro и его Max-версия, но здесь хотелось бы отметить, что производитель на самом деле изначально делал на них ставку, но падения продаж оригинального устройства никто не предвещал. Возможно, iPhone 14 действительно окажется провальным смартфоном — первым за много лет в истории компании. Ждем ближайших новостей о Pro-версии и тогда можно будет об этом говорить.
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