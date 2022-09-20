iPhone 14 уже подешевел в Китае

Сетевые источники сообщают, что китайские магазины снизили цены на смартфон iPhone 14, который появился в продаже несколько дней назад. Вместо рекомендованных 855 долларов за базовую версию со 128 ГБ флеш-памяти теперь просят 840 долларов. Причина снижения цены в слабом спросе. Отмечается, что в Китае, как и в остальном мире, львиная доля продаж приходится на модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, которые серьезно отличаются от предыдущего поколения.

Напомним, что iPhone 14 оснастили 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с пиковой яркостью 1200 кд/м2, 5-нм платформой Apple A15 Bionic (6-ядерный GPU, 6-ядерный CPU и 16-ядерный NPU), сдвоенной основной камерой с 12-Мп главным модулем (более крупный сенсор и оптическая стабилизация) и 12-Мп сверхширокоугольным модулем, фронтальной камерой TrueDepth на 12 Мп с автофокусом и поддержкой спутниковой связи.
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