iPhone 15 Pro Max будет продаваться лучше предшественника

Согласно многочисленным слухам, iPhone 15 Pro Max от Apple будет единственным смартфоном компании в этом году, обладающим зум-камерой перископического типа. Это эксклюзивное аппаратное обеспечение является основной причиной, по которой аналитик предсказывает, что эта модель составит 35-40 процентов всех поставок смартфонов в линейке iPhone 15. Это весьма амбициозная цель, но аналитики уверены, что именно так и будет — даже если смартфон подорожает, а, вероятно, так и будет, то покупатели всё равно будут брать именно флагман. Более того, аналитик Мин-Чи Куо выступил с ещё одним прогнозом, заявив, что Apple собирается активно продвигать iPhone 15 Pro Max благодаря его перископической камере. Он также утверждает, что по сравнению с iPhone 14 Pro Max, поставки iPhone 15 Pro Max должны увеличиться на 10-20 процентов во второй половине 2024 года.

Это связано не только с тем, что новый флагман очень хорош собой, но и с тем, что производитель в прошлом поколении представил слишком мало нововведений, дабы пользователи активно покупали дорогой гаджет. Будем надеяться, что повышение цены всё же будет не очень высоким — не хотелось бы увидеть качественный флагман с большим перечнем нововведений, который будет продаваться за 1500 долларов. Было бы неплохо получить смартфон с незначительным приростом стоимости, чтобы он смог конкурировать с другими гаджетами на рынке. Слишком высокая цена может погубить уровень продаж — в прошлом году Apple это уже переживала.
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