iPhone 15 Pro Max доступен для предзаказа за 250 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры начали принимать предварительные заказы на представленные вчера смартфоны iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Например, «МТС» предлагает заказать iPhone 15 на 128 ГБ за 125 тысяч рублей, iPhone 15 Plus с тем же объемом памяти за 140 тысяч рублей, iPhone 15 Pro на 128 ГБ за 155 тысяч рублей, а iPhone 15 Pro Max с 256 ГБ за 190 тысяч рублей. Самая дорогая версия, iPhone 15 Pro Max на 1 ТБ, обойдется в 250 тысяч рублей. При этом, «М.Видео» возвращает кэшбеком 20% от стоимости, «МегаФон» предлагает скидку на следующие покупки от 5 до 10 тысяч рублей и беспроводной адаптер питания Apple MagSafe. Старт международных продаж новинок Apple запланирован на 22 сентября, но когда смартфоны доберутся до российских пользователей, пока не сообщается.

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