iPhone 15 Pro Max получил безумное время автономной работы

Как ранее сообщали инсайдеры, iPhone 15 Pro Max оснащён достаточно мощной батареей ёмкостью 4 422 мАч, которая должна обеспечить более длительное время автономной работы по сравнению с iPhone 14 Pro Max. При этом есть ещё несколько дополнительных факторов, которые способствуют улучшению времени работы от батареи. Начать стоит с того, что iPhone 15 Pro Max поставляется с новым чипом A17 Pro, основанным на 3-нм архитектуре TSMC. В результате данный процессор требует более разумного энергопотребления при повышенной производительности. То есть смартфон стал мощнее, но при этом он меньше расходует энергию батареи.

Кроме того, Apple также внедрила новые программные функции в iOS 17, которые позволят продлить время работы батареи iPhone 15 Pro Max. Например, модели iPhone 15 Pro имеют три настройки работы батареи, которые максимизируют долговечность последних моделей iPhone (да, для остальных смартфонов эта функция недоступна). Apple также предоставляет вам возможность продлить время работы батареи на iPhone 15 Pro Max с помощью режима энергосбережения. Вы можете включить эту функцию в любое время, независимо от оставшегося заряда на вашем iPhone. Все эти функции в совокупности позволят iPhone 15 Pro Max предоставить лучшее время работы от батареи среди всех смартфонов. Правда, пока что это всё на бумаге — реальные тесты показывают, что никакого заметного прироста времени работы от аккумулятора нет. И это немного грустно, конечно же.
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