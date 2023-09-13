iPhone 15 Pro Max получил крошечные рамки вокруг экрана

Известный инсайдер Ice Universe поделился фотографиями смартфона iPhone 15 Pro Max, который был представлен минувшей ночью. Снимки подтверждают слова Apple об уменьшенной рамке дисплея. Она получилась действительно крошечной и одинаковой со всех сторон.

Напомним, что оцененный от 1000 долларов смартфон также может похвастаться 6,7-дюймовым экраном, рамкой из титана 5-го класса, кнопкой вместо фирменного переключателя режимов звука, процессором Apple A17 Bionic с 6-ядерным CPU, 8 ГБ оперативной памяти, интерфейсом USB-C со скоростью до 10 Гбит/с (USB 3) и тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (увеличенный сенсор и оптика из 7 линз), 12 Мп (3-кратный оптический зум в меньше модели и 5-кратный в iPhone 15 Pro Max) и 12 Мп (сверхширик).

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