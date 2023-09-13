iPhone 15 Pro Max получил крошечные рамки вокруг экрана

Напомним, что оцененный от 1000 долларов смартфон также может похвастаться 6,7-дюймовым экраном, рамкой из титана 5-го класса, кнопкой вместо фирменного переключателя режимов звука, процессором Apple A17 Bionic с 6-ядерным CPU, 8 ГБ оперативной памяти, интерфейсом USB-C со скоростью до 10 Гбит/с (USB 3) и тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (увеличенный сенсор и оптика из 7 линз), 12 Мп (3-кратный оптический зум в меньше модели и 5-кратный в iPhone 15 Pro Max) и 12 Мп (сверхширик).