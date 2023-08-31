iPhone 15 Pro Max получит батарею гораздо большей ёмкости

Некоторое время назад появились слухи о ёмкости аккумулятора iPhone 15 Pro Max, которые, показали, что топовый флагман Apple будет оснащён внушительной аккумуляторной батареей ёмкостью 4 852 мАч, что позволит ему работать значительно дольше, чем iPhone 14 Pro Max. К сожалению, перед мероприятием Apple, которое состоится 12 сентября, появились новые подробности, утверждающие, что разница будет незначительной и может разочаровать потенциальных покупателей. Информационное издание Majin Bu поделилось информацией про объём аккумулятора iPhone 15 Pro Max, заявив, что его ёмкость составит 4422 мАч, что лишь немного больше, чем у iPhone 14 Pro Max с ёмкостью 4323 мАч.

Причин, по которым Apple вынуждена использовать небольшой аккумулятор в своём новом флагмане, может быть несколько, и одна из них связана с тем, что он поставляется с большим модулем камеры. Не стоит забывать, что iPhone 15 Pro Max, по слухам, станет первым флагманом Apple, оснащённым камерой с перископическим зумом, поэтому большая часть пространства может быть использована под новую оптику. С другой стороны, в издании Majin Bu утверждают, что, несмотря на эту небольшую разницу, пользователи должны ощутить прирост времени автономной работы флагмана, в основном благодаря эффективности A17 Bionic, который, как утверждается, будет производиться на передовом технологическом процессе в 3-нм от TSMC. Так что флагман будет действительно интересным решением, стоящим внимания.