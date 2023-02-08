iPhone 15 Pro Max получит безумную яркость экрана

На фоне внушительного падения спроса на новые флагманские смартфоны компании Apple, многие инсайдеры пытаются разузнать, как именно производитель планирует повышать популярность грядущих устройств среди потенциальных покупателей. И сегодня у нас появилась первая новость на этот счёт — поставщики секретной информации считают, что компания планирует существенно повысить яркость дисплея в топовом смартфоне iPhone 15 Pro Max. За счёт этого производитель получит определённое преимущество, которого нет у потенциальных конкурентов, и это, как считают инсайдеры, позволит Apple рекламировать гаджет как уникальный передовой продукт. Проблема лишь в том, что на деле толку от такой яркости не будет — пользователи просто не захотят ею пользоваться.
Дело в том, что у iPhone 15 Pro Max, если верить информации инсайдеров, будет дисплей с яркостью в 2500 нит — это буквально в пять раз больше, чем у большинства современных смартфонов. Даже у флагманских устройств на текущий момент пиковая яркость составляет 1700 нит, да и то только при автоматической регулировке на солнце. И хотя подобная яркость позволит пользоваться устройством с полным комфортом, экран будет потреблять просто безумные объёмы энергии, которая будет уходить на то, чтобы экран выдавал необходимую яркость достаточное время. Так что пользователи не захотят носить гаджет с такой яркостью дисплея, потому что тогда время автономной работы упадёт раза в два. И это никому, конечно, не нужно.