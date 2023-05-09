iPhone 15 Pro Max получит более продвинутую систему камер

Крупные инсайдеры сообщают, что iPhone 15 Pro Max получит наибольшее количество обновлений среди всех моделей iPhone, которые должны выйти в этом году. В публикациях поставщиков секретной информации говорится, что Apple сосредоточится на значительном улучшении камеры, и хотя оба смартфона Pro-линейки получат более продвинутый основной датчик изображения, большая модель будет иметь более продвинутые возможности при съёмке увеличенных изображений и видео, то есть акцент будут делать именно на зум-объектив. Впрочем, отнестись к этой информации стоит с осторожностью, потому что слухи об этом обновлении распространялись с начала 2022 года. Тогда инсайдеры даже говорили, что производитель планирует выделить Pro Max в отдельную линейку смартфонов, но этого, конечно же, не произойдёт.

При этом многие аналитики мобильного рынка действительно считают, что производитель планирует выделить гаджет на фоне остальных устройств компании — для этого планируется оснастить устройство большим количеством функций и возможностей, чем обычную модель Pro-уровня. Пока что всё это находится на уровне слухов, так что говорить более подробно проблематично, но мы считаем, что это будет вполне логичным шагом со стороны производителя. Ведь так у компании получится флагман флагманов, а это потенциальным покупателям очень даже подходит. Вопрос только в стоимости конечного продукта, которая пока что не раскрывается. Будем ждать новостей от проверенных источников.