iPhone 15 Pro Max получит уникальную функцию камеры

И хотя использование цифрового зума является приличным дополнением в некоторых сценариях, на деле всегда лучше иметь оптический зум, так как он обеспечивает большую чёткость конечного изображения. И еще один важный момент заключается в том, что этот объектив будет доступен только на iPhone 15 Pro Max — стандартная модель предложит базовый 3-кратный оптический зум. Это достаточно странное решение, так как теперь компания планирует выделять не только обычные смартфоны и Pro-версии, но и внутри Pro-серии тоже гаджеты будут сильно отличаться. Это проблема для конечного покупателя, потому что ему придётся разбираться в том, какой именно гаджет нужно купить и какие у него имеются преимущества по сравнению с обычной версией. Это всё усложняет.