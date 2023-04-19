iPhone 15 Pro Max получит уникальную функцию камеры

Apple анонсирует новые модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro в сентябре текущего года с крупными изменениями как внутри, так и снаружи. Ожидается, что стандартные модели будут иметь на передней панели тот самый Dynamic Island, а на задней панели расположится матовое стекло как часть нового дизайна. Кроме того, в этом году компания намерена значительно улучшить дизайн iPhone 15, чтобы увеличить продажи по сравнению с линейкой iPhone 14. Однако также ожидаются крупные изменения для моделей iPhone 15 Pro. Например, если верить слитым данным, в этом году iPhone 15 Pro Max получит крупные улучшения камеры с 5-6-кратным оптическим зумом, используя перископический объектив, которого ранее у смартфонов компании не было.

И хотя использование цифрового зума является приличным дополнением в некоторых сценариях, на деле всегда лучше иметь оптический зум, так как он обеспечивает большую чёткость конечного изображения. И еще один важный момент заключается в том, что этот объектив будет доступен только на iPhone 15 Pro Max — стандартная модель предложит базовый 3-кратный оптический зум. Это достаточно странное решение, так как теперь компания планирует выделять не только обычные смартфоны и Pro-версии, но и внутри Pro-серии тоже гаджеты будут сильно отличаться. Это проблема для конечного покупателя, потому что ему придётся разбираться в том, какой именно гаджет нужно купить и какие у него имеются преимущества по сравнению с обычной версией. Это всё усложняет.
Флагман Sony Xperia 1 V показали на фото …
В сети появилась первая фотография флагманского смартфона Sony Xperia 1 V, официальный релиз которого ожи…
iPhone 15 получит поддержку Wi-Fi 6E…
В прошлом году, когда компания Apple официально выпустила в продажу свой ноутбук MacBook Pro, многие поль…
Google Pixel Fold будет стоить 1700 евро …
Профильное издание Winfuture поделилось подробностями о смартфонах Google Pixel 7a и Pixel Fold, которые …
Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тыся…
Изучаемый сегодня смартфон TECNO SPARK Go 2023 относится к недорогому ценовому сегменту. Оснащена новинка…
Игровой смартфон Nubia Red Magic 8 Pro появился в продаже …
Компания Nubia дала старт международным продажам игрового смартфона Red Magic 8 Pro, который пока доступе…
Motorola Edge 40 Pro получил защиту от воды …
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Motorola Edge 40 Pro, которая оценена в 900 ев…
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских услови…
Мы уже не первый год выпускаем обзоры на смартфоны Huawei, но еще ни разу не посвящали отдельный материал…
Продажи Galaxy S23 Ultra стартовали до его анонса…
Стоит напомнить, что уже завтра, первого февраля, компания Samsung проведёт свою официальную презентацию,…
Обзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFCОбзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFC
Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022
Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?
Обзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памятиОбзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памяти
Обзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраномОбзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor