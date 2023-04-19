iPhone 15 Pro Max получит уникальную функцию камеры

Apple анонсирует новые модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro в сентябре текущего года с крупными изменениями как внутри, так и снаружи. Ожидается, что стандартные модели будут иметь на передней панели тот самый Dynamic Island, а на задней панели расположится матовое стекло как часть нового дизайна. Кроме того, в этом году компания намерена значительно улучшить дизайн iPhone 15, чтобы увеличить продажи по сравнению с линейкой iPhone 14. Однако также ожидаются крупные изменения для моделей iPhone 15 Pro. Например, если верить слитым данным, в этом году iPhone 15 Pro Max получит крупные улучшения камеры с 5-6-кратным оптическим зумом, используя перископический объектив, которого ранее у смартфонов компании не было.

И хотя использование цифрового зума является приличным дополнением в некоторых сценариях, на деле всегда лучше иметь оптический зум, так как он обеспечивает большую чёткость конечного изображения. И еще один важный момент заключается в том, что этот объектив будет доступен только на iPhone 15 Pro Max — стандартная модель предложит базовый 3-кратный оптический зум. Это достаточно странное решение, так как теперь компания планирует выделять не только обычные смартфоны и Pro-версии, но и внутри Pro-серии тоже гаджеты будут сильно отличаться. Это проблема для конечного покупателя, потому что ему придётся разбираться в том, какой именно гаджет нужно купить и какие у него имеются преимущества по сравнению с обычной версией. Это всё усложняет.