iPhone 15 Pro Max стоит всего 558 долларов

Сегодня появилась информация о том, что смартфон iPhone 15 Pro Max стоит 558 долларов. Точнее, это его себестоимость — всех компонентов и сборки. На фоне этой новости многие пользователи высказывают весьма негативную реакцию, потому что смартфон стоит в официальном магазине 1100 долларов, а на деле за него придётся отдавать примерно 1400 долларов. Соответственно, многие решили, что компания Apple зарабатывает на них в три раза больше, чем тратит на производство данного смартфона, хотя это совершенно неправильно. Нужно понимать, что все цены, которые указаны в зарубежных источниках, являются оптовыми, то есть если бы пользователя оценивал каждый отдельный гаджет, то его цена была бы выше. Но и на этом далеко не всё.

Никто почему-то не учитывает, что данный смартфон работает на операционной системе, которую тоже нужно разрабатывать, поддерживать и развивать. Но это требуется огромное количество программистов, которые трудятся не покладая рук в течение нескольких лет, создавая новые функции и исправляя различного рода проблемы. Кроме того, сам смартфон тоже нужно разработать, так как для каждой новой технологии, процессора или камеры нужна целая команда специалистов и инженеров, которые создадут нечто совершенно уникальное. На это тоже тратится огромные деньги, так что на самом деле компания Apple получает с каждого флагмана не так много денег, как могло бы показаться. Но и в убыток себе никто выпускать смартфоны тоже не будет — это понятно.