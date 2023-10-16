iPhone 15 Pro Max стоит всего 558 долларов

Никто почему-то не учитывает, что данный смартфон работает на операционной системе, которую тоже нужно разрабатывать, поддерживать и развивать. Но это требуется огромное количество программистов, которые трудятся не покладая рук в течение нескольких лет, создавая новые функции и исправляя различного рода проблемы. Кроме того, сам смартфон тоже нужно разработать, так как для каждой новой технологии, процессора или камеры нужна целая команда специалистов и инженеров, которые создадут нечто совершенно уникальное. На это тоже тратится огромные деньги, так что на самом деле компания Apple получает с каждого флагмана не так много денег, как могло бы показаться. Но и в убыток себе никто выпускать смартфоны тоже не будет — это понятно.