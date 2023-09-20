iPhone 15 Pro Max ужасно перегревается и троттлит

Новейший процессор Apple A17 Pro недавно протестировали в свежем бенчмарке и чип показал лишь небольшой прирост производительности по сравнению с A16 Bionic в многозадачном режиме в Geekbench 6. Причина, как оказалось, довольно простая — согласно информации инсайдеров, iPhone 15 Pro Max с этим процессором не способен долго поддерживать низкие температуры, что приводит к троттлингу при длительных нагрузках на систему. Если говорить проще, процессор просто не может выдать всю свою производительность, потому что он начинает перегреваться и сбрасывает частоту процессора, дабы не «сгореть». В Geekbench 6 новый iPhone 15 Pro Max с процессором A17 Pro показал впечатляющий результат в 2 999 и 7 779 баллов в однопоточном и многопоточном режимах соответственно.

Это на самом деле очень хорошие результаты и смартфон явно зарекомендовал себя с приличной стороны, потому что прирост производительности составил 20%. Однако обширные тесты, проведённые китайским автором контента Geekerwan, показали, что флагман с диагональю экрана 6,7 дюйма страдает от серьёзных проблем с троттлингом и требует использования внешней системы охлаждения. Только в случае использования внешней системы охлаждения смартфон сможет продемонстрировать всю свою производительность. И это явная демонстрация того, что хотя процессор нового поколения производят по 3-нанометровому техпроцессу, на перегрев это никак не влияет от слова совсем. Интересно, появятся ли в продаже внешние кулеры для нового флагмана Apple?
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