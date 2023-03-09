iPhone 15 Pro будет дольше работать от одного заряда батареи

Сегодня инсайдеры поведали достаточно интересную информацию о том, что смартфон iPhone 15 Pro должен получить более внушительное время автономной работы, но добиться этого производитель смог не благодаря увеличению объёма батареи, а исключительно за счёт более энергоэффективных компонентов системы. Например, инсайдеры уверены, что производитель использует процессор нового поколения, который будет потреблять меньше энергии и, соответственно, при том же объёме батареи смартфон сможет прожить гораздо дольше. При этом инсайдеры, естественно, никакой точной информацией не располагают и все заявления сделаны лишь на основании того, что процессор в iPhone 15 Pro будет производиться по 3-нанометровому технологическому процессу.

Также есть информация о том, что производитель планирует в обозримом будущем наладить систему адаптивной частоты обновления кадров — сейчас она уже неплохо работает, но в будущем смартфон iPhone 15 Pro будет более эффективно повышать и снижать частоту обновления экрана, чтобы экономить энергию батареи. В конечном итоге это приведёт к тому, что новый флагман будет работать от батареи гораздо дольше, чем на текущий момент, потому что 10-15% прироста автономной работы на современным рынке смартфонов это очень внушительный бонус, от которого просто нельзя отказаться. Более того, стоит понимать, что софт тоже может существенно улучшить работу с батареей, что положительно скажется на конечном результате.