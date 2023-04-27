iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max показали на рендерах

Профильное издание 9to5Mac поделилось качественными изображениями смартфонов iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, которые будут представлены грядущей осенью. Отметим раздельные и обычные кнопки вместо «твердотельных», которые приписывали ранние слухи, третью многофункциональную клавишу для активации бесшумного режима (iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат обычный переключатель Mute), крупный выступ тыльной камеры с перископным модулем в iPhone 15 Pro Max (в обычном iPhone 15 Pro данного модуля не будет), тонкую рамку дисплея, скруглённую боковую рамку и разъем USB-C.