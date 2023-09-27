iPhone 15 Pro можно использовать в роли портативной консоли

На презентации компании Apple представители бренда официально заявили, что на их смартфонах iPhone 15 Pro можно будет запускать игры консольного уровня, что многих пользователей, естественно, это заинтересовало. Теперь же появились первые лайфхаки, которые позволяют существенно повысить уровень комфорта в процессе прохождения мобильных видеоигр. Дело в том, что посредством порта USB Type-C пользователь может подключить к своему смартфону дополнительную периферию. Например, можно подключить проектор или просто монитор (или телевизор), после чего смартфон будет выводить изображение на данное устройство, позволяя играть так, как будто вы играете с консоли. При этом к смартфону можно подключить по беспроводной сети геймпад, превращая всё это в некий вариант портативной консоли.

То есть в повседневной жизни вы ходите с обычным смартфоном, можете звонить или отправлять сообщения, фотографировать и многое другое, а по прибытию домой можно подключать смартфон к специальному выходу на телевизоре или проекторе, после чего брать в руки геймпад и играть в любимое шутеры и что-либо ещё. Особенность данной конфигурации в том, что если вы реализуете какое-то дополнительное охлаждение для смартфона, то он не будет перегреваться даже спустя внушительное время работы и при этом позволит существенно сэкономить на приобретении дополнительной консоли. Интересно, что ничего подобного на ноутбуках, которые гораздо мощнее, пока что не реализовано.