iPhone 15 Pro можно использовать в роли портативной консоли

На презентации компании Apple представители бренда официально заявили, что на их смартфонах iPhone 15 Pro можно будет запускать игры консольного уровня, что многих пользователей, естественно, это заинтересовало. Теперь же появились первые лайфхаки, которые позволяют существенно повысить уровень комфорта в процессе прохождения мобильных видеоигр. Дело в том, что посредством порта USB Type-C пользователь может подключить к своему смартфону дополнительную периферию. Например, можно подключить проектор или просто монитор (или телевизор), после чего смартфон будет выводить изображение на данное устройство, позволяя играть так, как будто вы играете с консоли. При этом к смартфону можно подключить по беспроводной сети геймпад, превращая всё это в некий вариант портативной консоли.

То есть в повседневной жизни вы ходите с обычным смартфоном, можете звонить или отправлять сообщения, фотографировать и многое другое, а по прибытию домой можно подключать смартфон к специальному выходу на телевизоре или проекторе, после чего брать в руки геймпад и играть в любимое шутеры и что-либо ещё. Особенность данной конфигурации в том, что если вы реализуете какое-то дополнительное охлаждение для смартфона, то он не будет перегреваться даже спустя внушительное время работы и при этом позволит существенно сэкономить на приобретении дополнительной консоли. Интересно, что ничего подобного на ноутбуках, которые гораздо мощнее, пока что не реализовано.
Huawei Mate 60 Pro вызвал ажиотаж в Китае …
Отсутствие полноценной презентации и большой рекламной кампании не помешало новому флагману Huawei Mate 6…
Официально: Realme GT5 выйдет в августе …
Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфона Realme GT5, состоится уже в следующем мес…
Redmi K60 Ultra представлен официально …
Компания Xiaomi представила смартфон Redmi K60 Ultra, который основан на топовой однокристальной системе …
OnePlus Ace 2 Pro можно пользоваться даже в дождь…
Передовой смартфон OnePlus Ace 2 Pro получил уникальную микроархитектуру экрана, который теперь может опр…
Sony сильно пострадала от падения продаж будущих iPhone…
Все смартфоны Apple на текущий момент оснащены датчиками изображения от компании Sony, так что японский п…
Xiaomi Mix Fold 3 выпустят в августе …
Компания Xiaomi в лице своего руководителя Лу Вейбинга объявила, что складной смартфон Mix Fold 3 будет п…
Nothing Phone 2 засветился на фото …
В сети появились качественные фотографии и подробности о характеристиках смартфона Nothing Phone 2, котор…
Nubia Z50S Pro показали на пресс-рендерах …
Компания Nubia опубликовала изображения флагманского смартфона Nubia Z50S Pro, официальная презентация ко…
Обзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 ГцОбзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 Гц
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Обзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопомОбзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопом
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor