iPhone 15 Pro оценен в 1000 долларов

Компания Apple представила смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, которые получили дизайн Titanium. Новинки оснастили 6,1- и 6,7-дюймовыми экранами, рамкой из титана 5-го класса, кнопкой вместо фирменного переключателя режимов звука, процессором Apple A17 Bionic с 6-ядерным CPU и новой графикой, интерфейсом USB-C со скоростью до 10 Гбит/с (USB 3), тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (увеличенный сенсор и оптика из 7 линз), 12 Мп (3-кратный оптический зум в меньше модели и 5-кратный в iPhone 15 Pro Max) и 12 Мп (сверхширик), а также функцией Spatial Video (объёмное видео) для просмотра на гарнитуре Apple Vision Pro. Смартфоны появятся в продаже 22 сентября по цене в 1000 и 1200 долларов за базовые версии со 128 ГБ флеш-памяти.