iPhone 15 Pro оказался не таким уж и прочным

Американский блогер отправился в Австралию, чтобы снять первым ролик про падение iPhone 15 Pro с большой высоты — он решил проверить устройство на прочность. Соответственно, пользователь взял iPhone 15 Pro, корпус которого изготовлен из титана, и iPhone 14 Pro, корпус которого выполнен из сплава металлов (нержавеющая сталь), после чего сбросил их с большой высоты на твёрдую поверхность. И оказалось, что iPhone 15 Pro на деле более хрупкий, чем флагман предыдущего года, потому что после ряда падений флагман просто перестал работать. Причина в том, что хотя титан более прочный, он имеет немного иную структуру, которая под физическим воздействием просто трескается и ломается в месте соприкосновения.

У нержавеющей стали немного другой формат — этот материал лучше рассеивает ударную волну по всему корпусу, благодаря чему удаётся избежать существенных повреждений стеклянного покрытия. Так что выходит, что титан, безусловно, более прочный и крепкий, но от падения он всё же не защитит. С другой стороны, если говорить более откровенно, любой смартфон при падении на твёрдую поверхность будет повреждён настолько, что дисплей придётся точно менять. Соответственно, если вы надеялись, что после покупки смартфона в титановом корпусе можно будет его ронять и ни о чём не беспокоиться, то это, конечно, не так. Гаджет нужно достаточно аккуратно использовать, носить в чехле и не бросать на асфальт даже если бы он был собран из самого прочного металла на планете.
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