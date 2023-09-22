iPhone 15 Pro оказался не таким уж и прочным

У нержавеющей стали немного другой формат — этот материал лучше рассеивает ударную волну по всему корпусу, благодаря чему удаётся избежать существенных повреждений стеклянного покрытия. Так что выходит, что титан, безусловно, более прочный и крепкий, но от падения он всё же не защитит. С другой стороны, если говорить более откровенно, любой смартфон при падении на твёрдую поверхность будет повреждён настолько, что дисплей придётся точно менять. Соответственно, если вы надеялись, что после покупки смартфона в титановом корпусе можно будет его ронять и ни о чём не беспокоиться, то это, конечно, не так. Гаджет нужно достаточно аккуратно использовать, носить в чехле и не бросать на асфальт даже если бы он был собран из самого прочного металла на планете.