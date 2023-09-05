iPhone 15 Pro подорожает на 100 долларов из-за нового чипа

Дело в том, что Apple планирует использовать в моделях iPhone 15 Pro титан класса 5, что позволит сделать устройства более лёгкими, чем нынешние модели из нержавеющей стали, но при этом более прочными. А титан, естественно, стоит денег и немалых. Кроме того, ожидается, что iPhone 15 Pro Max будет оснащён перископическим объективом, что могло повлечь за собой дополнительные расходы по сравнению с объективом камеры в iPhone 14 Pro Max. Кроме того, более быстрый процессор A17 Bionic, основанный на 3-нм техпроцессе TSMC, будет способствовать повышению цены моделей iPhone 15 Pro. В конечном итоге рост стоимости смартфона составит от 80 до 100 долларов, то есть на самом деле это не так уж значительно. В прошлом году флагманы тоже подорожали на 50 долларов и это не стало такой уж проблемой.