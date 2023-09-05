iPhone 15 Pro подорожает на 100 долларов из-за нового чипа

Сегодня журналисты информационного издания DigiTimes сообщили, что значительное повышение цен на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max неминуемо, но для Apple это не сулит ничего хорошего. Повышение цен на модели iPhone 15 Pro может негативно сказаться на спросе на эти смартфоны, так что компания Apple оправдывает (или как минимум пытается) повышение цен предложением большого количества функций — более качественные камеры, дисплей с тонкими рамками, корпус из титана, экран более высокого разрешения и многое другое. И хотя Apple, вероятно, не хотела повышать цену, потому что это негативно скажется на популярности устройства, производитель просто вынужден это сделать.

Дело в том, что Apple планирует использовать в моделях iPhone 15 Pro титан класса 5, что позволит сделать устройства более лёгкими, чем нынешние модели из нержавеющей стали, но при этом более прочными. А титан, естественно, стоит денег и немалых. Кроме того, ожидается, что iPhone 15 Pro Max будет оснащён перископическим объективом, что могло повлечь за собой дополнительные расходы по сравнению с объективом камеры в iPhone 14 Pro Max. Кроме того, более быстрый процессор A17 Bionic, основанный на 3-нм техпроцессе TSMC, будет способствовать повышению цены моделей iPhone 15 Pro. В конечном итоге рост стоимости смартфона составит от 80 до 100 долларов, то есть на самом деле это не так уж значительно. В прошлом году флагманы тоже подорожали на 50 долларов и это не стало такой уж проблемой.
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