iPhone 15 Pro подорожает на 100 долларов

По информации инсайдеров, компания Apple собирается повысить цены на премиальные модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, что станет первым изменением стоимости флагманских устройств компании за последние шесть лет. К сожалению, один из известных поставщиков секретной информации утверждает, что покупателям, в зависимости от модели, придётся заплатить на 200 долларов больше, чем предполагалось ранее. По информации, опубликованной в Economic Daily News, повышение цен составит от 100 до 200 долларов. Соответственно, покупателям, возможно, придется заплатить на 100 долларов больше за iPhone 15 Pro и на 200 долларов больше за iPhone 15 Pro Max. Справедливости ради стоит отметить, это было весьма ожидаемо, так как с каждым поколением iPhone мы видим новые технологии, улучшенных камер, передовых дисплеев и так далее, а всё это требует большего количества вложений на производство и разработку.

Только за исследования компания отдаёт сотни миллионов долларов в год, и всё это в конечном итоге выливается в повышение цены на сам смартфон, что вполне ожидаемо. И учитывая, что смартфон iPhone 15 Pro Max станет первым флагманским устройством Apple с перископическим зум-объективом, а модели Pro будут поставляться исключительно с процессором A17 Bionic с технологией 3 нм, повышение цены было просто очевидным решением компании. Другое дело, что пользователи и так хуже покупают смартфоны производителя, а повышение цены явно не сыграет на руку в конечном итоге.