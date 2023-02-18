iPhone 15 Pro показали на рендерах

Профильный ресурс 9to5Mac поделился качественными изображениями еще не представленного официально смартфона iPhone 15 Pro. Рендеры основаны на утекших в сеть чертежах. Отметим наличие порта USB-C вместо Lightning, немного изогнутые края и более крупный выступ основной камеры, намекающий на использование новых датчиком изображения. Что до общего дизайна блока тыльной камеры, то перед нами по-прежнему три модуля и LiDAR. Переработала Apple и боковые панели, на которых теперь расположены не физические кнопки, как раньше, а ёмкостные. Официальный релиз новых флагманских смартфонов американского производителя ожидается в сентябре этого года.