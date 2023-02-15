iPhone 15 Pro получит более тонкие рамки

Чем ближе презентация новых смартфонов компании Apple, тем больше на просторах интернета новостей о данных устройствах. Безусловно, половина из этих новостей даже близко не являются правдой и верить всей информации на просторах интернета точно нельзя, но некоторые данные сходятся сразу у нескольких поставщиков секретной информации. Соответственно, самое время обсудить свежую новость про смартфон iPhone 15 Pro и его старшую версию iPhone 15 Pro Max — инсайдеры уверены, что пользователь вместе с этими устройствами получит более тонкую рамку вокруг дисплея, что позволит слегка уменьшить габариты устройства при той же диагонали, либо же диагональ будет больше при тех же габаритах. Безусловно, ни о каких кардинальных изменениях пока что говорить не стоит.

Дело в том, что смартфоны iPhone 15 Pro и так будут обладать мощным процессором нового поколения, качественными камерами, новым дисплеем и прочими бонусами, которые просто не могут не радовать потенциального покупателя. Соответственно, вкладывать внушительные средства в модернизацию смартфона на уровне корпуса у производителя нет смысла — гаджет и так будет интересным и его точно будут покупать. Но небольшие изменения сейчас позволят потом перенести их на другой смартфон, например, в iPhone 16 без Pro. Так что будем следить за обновлениями и в ближайшем будущем обязательно расскажем все детали, которые только могут возникнуть. Всё же устройство уже набирает обороты, а до релиза ещё полгода.
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 поставил рекорд производительнос…
Некоторое время назад компания Qualcomm официально представила миру свой новый мобильный процессор Snapdr…
Apple позволит ремонтировать свои гаджеты дома…
Довольно длительное время компания Apple предоставляла возможность самостоятельно ремонтировать технику п…
iPhone 15 показали на первом рендере …
Недавно информатор ShrimpApplePro сообщил о том, что грядущий iPhone 15 получит довольно заметное изменен…
OnePlus 11R полностью рассекречен …
В сети появились подробные характеристики смартфона OnePlus 11R, выход которого ожидается в первой полови…
Google Pixel 7 Pro назвали самым ремонтопригодным смартфоном…
Популярный видеоблогер Зак Нельсон (JerryRigEverything) назвал самым простым в ремонте смартфоном года Go…
Представлен смартфон Nubia Z50 China Red Year of the Rabbit …
Компания ZTE официально представила смартфон Nubia Z50 China Red Year of the Rabbit Limited Edition, кото…
Tecno Phantom X2 и Phantom X2 Pro получат Android 14…
Длительное время позволить себе современную версию операционной системы Android и патчи безопасности в св…
Meizu 20 Pro показали на официальном рендере …
Один из заслуживающих доверия инсайдеров на сайте Slashleaks поделился подробностями о флагманском смартф…
Обзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камерыОбзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камеры
Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022
Обзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 ГцОбзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 Гц
Обзор realme C33 4/128. Все в угоду стиляОбзор realme C33 4/128. Все в угоду стиля
Обзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3GОбзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3G
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor