iPhone 15 Pro получит более тонкие рамки

Чем ближе презентация новых смартфонов компании Apple, тем больше на просторах интернета новостей о данных устройствах. Безусловно, половина из этих новостей даже близко не являются правдой и верить всей информации на просторах интернета точно нельзя, но некоторые данные сходятся сразу у нескольких поставщиков секретной информации. Соответственно, самое время обсудить свежую новость про смартфон iPhone 15 Pro и его старшую версию iPhone 15 Pro Max — инсайдеры уверены, что пользователь вместе с этими устройствами получит более тонкую рамку вокруг дисплея, что позволит слегка уменьшить габариты устройства при той же диагонали, либо же диагональ будет больше при тех же габаритах. Безусловно, ни о каких кардинальных изменениях пока что говорить не стоит.

Дело в том, что смартфоны iPhone 15 Pro и так будут обладать мощным процессором нового поколения, качественными камерами, новым дисплеем и прочими бонусами, которые просто не могут не радовать потенциального покупателя. Соответственно, вкладывать внушительные средства в модернизацию смартфона на уровне корпуса у производителя нет смысла — гаджет и так будет интересным и его точно будут покупать. Но небольшие изменения сейчас позволят потом перенести их на другой смартфон, например, в iPhone 16 без Pro. Так что будем следить за обновлениями и в ближайшем будущем обязательно расскажем все детали, которые только могут возникнуть. Всё же устройство уже набирает обороты, а до релиза ещё полгода.