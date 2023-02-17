iPhone 15 Pro получит камеру нового поколения

В октябре прошлого года пользователи активно жаловались на то, что компания Apple увеличила размер камер в линейке iPhone 14 Pro, так что теперь объектив ещё сильнее выпирает за пределы корпуса. Далеко не всем понравилось данное нововведение, потому что смартфон теперь без чехла на стол положить не выйдет при всём желании — камеры выступают настоящим островом. Но оказалось, что на этом производитель не планирует останавливаться, потому что iPhone 15 Pro будет ещё с большей системой камер — они будут более продвинутыми, так что для объективов и датчиков изображения нужно больше места. Занимать пространство внутри корпуса производитель не станет, потому что там другие компоненты, так что камеру сделают большей за пределами корпуса.

С одной стороны, это довольно плохой знак — если производитель продолжит увеличивать диагональ дисплея, то никто и слова не скажет, но если система камер будет напоминать объектив зеркального фотоаппарата, то пользоваться им будет не очень комфортно, плюс между объективами забивается пыль. Вероятно, это физически необходимо для реализации более продвинутых камер, потому что в противном случае Apple может потерять свои лидерские позиции на рынке камерофонов, но хотелось бы в будущем увидеть более привлекательный дизайн с большим набором интересных функций, а не просто камеру, которая постепенно увеличивается и выпирает всё больше и больше. А ведь были времена, когда камера iPhone 11 Pro казалась кому-то слишком громозкой.