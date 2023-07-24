iPhone 15 Pro получит корпус с титановым покрытием

Согласно сообщениям сразу нескольких инсайдеров, стандартные модели iPhone 15, которые будут выпущены позже в этом году, будут иметь значительные улучшения по сравнению с iPhone 14. В публикациях поставщиков секретной информации говорится, что новое устройство будет соответствовать моделям Pro — все четыре модели будут оснащены дисплеем Dynamic Island, так что в плане дисплея обычная и Pro-версиях во всех вариантах исполнения будут идентичными. Однако Apple также планирует усовершенствовать iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, чтобы сделать их более привлекательными для покупки и оправдать достаточно высокую цену на момент релиза. Например, новые модели iPhone 15 Pro будут использовать титановое покрытие Grade 5 — это куда более прочный и надёжный материал по сравнению с нержавеющей сталью.

Благодаря этим преимуществам модели iPhone 15 Pro будут гораздо прочнее и долговечнее и если Apple действительно реализует титановое покрытие на iPhone 15 Pro, в будущем компания может использовать нержавеющую сталь на стандартных моделях iPhone, что тоже очень приятно. Ведь ранее компания демонстрировала подход, при котором сначала топовые функции получают Pro-версии смартфонов, а через год эти же функции получали уже базовые версии следующего поколения. Например, компания начала использовать различные чипы в стандартных смартфонах и Pro-моделях iPhone. iPhone 14 оснащён процессором A15 Bionic, в то время как iPhone 15 Pro оснащён процессором A16 Bionic. В этом году iPhone 15 будет оснащён процессором A16 Bionic, в то время как модели Pro будут использовать 3-нм чип A17 Bionic.