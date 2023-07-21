iPhone 15 Pro получит поддержку Wi-Fi 6E

Среди множества эксклюзивных улучшений, которые появятся в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, крупные инсайдеры называют и поддержку Wi-Fi 6E, которая предоставит несколько действительно важных преимуществ по сравнению с Wi-Fi 6. Да, к сожалению, поддержка Wi-Fi 6E не будет доступна в менее дорогих версиях iPhone 15 и iPhone 15 Plus. По информации от издания AppleInsider, обновление до Wi-Fi 6E останется эксклюзивным для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max — так производитель планирует сделать флагманские смартфоны более привлекательными для потенциального покупателя и это позволит объяснить, почему они стали дороже. Напомним, что обычные версии смартфонов из линейки iPhone 15, скорее всего, будут оснащены тем же процессором A16 Bionic, что и iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. А учитывая, что Apple повторно использует ту же материнскую плату, вероятно, новые смартфоны будут иметь тот же адаптер Wi-Fi 6, что и модели прошлого года.

Хотя стандарты Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E предоставляют несколько абсолютно идентичных преимуществ, обновлённый стандарт всё же имеет парочку ключевых преимуществ. В отличие от Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E может функционировать на частотах 6 ГГц, что означает, что устройства с таким адаптером могут работать с минимальными помехами от других устройств в системе. Wi-Fi 6 поддерживает только частоты 2,4 ГГц и 5 ГГц, и если множество устройств подключено к одной частоте, это может привести к перегруженной сети, увеличивая помехи и уменьшая производительность передачи данных.