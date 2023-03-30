iPhone 15 Pro получит тактильные кнопки и новый микропроцессор

Новый микропроцессор с низким энергопотреблением позволит кнопкам работать даже при выключенном устройстве и даже при полном разряде батареи. Об этом сообщается на форумах Macrumors, где указывается, что новые микропроцессоры займут место существующего режима низкого энергопотребления, который позволяет найти iPhone через функцию «Find my iPhone». Кроме того, новый микропроцессор iPhone 15 Pro также будет управлять возможностями UWB и Bluetooth LE. При полном разряде батареи микропроцессор будет отвечать за обнаружение ёмкостных нажатий кнопок и дополнительных функций для соответствующей команды. В настоящее время компания-производитель из Купертино тестирует новые тактильные кнопки на iPhone 15 Pro с микропроцессорами, но без Taptic Engine, когда устройство выключено. Если испытания пройдут успешно, мир увидит совершенно новый формат элементов управления.