iPhone 15 Pro получит тактильные кнопки и новый микропроцессор

Ранее мы сообщали, что смартфоны линейки iPhone 15 Pro будут оснащены специальными тактильными кнопками громкости и питания вместо механических клавиш, которые используются повсеместно. Механизм будет очень похож на то, как Apple заменила обычную кнопку Home на тактильную кнопку в iPhone 7. Для реализации этого в iPhone 15 Pro также будет установлено три Taptic Engine для необходимой тактильной обратной связи, имитирующей нажатие на реальную кнопку. Кроме того, согласно последней информации, тактильные кнопки Apple в моделях iPhone 15 Pro будут оснащены новым микропроцессором с низким энергопотреблением.

Новый микропроцессор с низким энергопотреблением позволит кнопкам работать даже при выключенном устройстве и даже при полном разряде батареи. Об этом сообщается на форумах Macrumors, где указывается, что новые микропроцессоры займут место существующего режима низкого энергопотребления, который позволяет найти iPhone через функцию «Find my iPhone». Кроме того, новый микропроцессор iPhone 15 Pro также будет управлять возможностями UWB и Bluetooth LE. При полном разряде батареи микропроцессор будет отвечать за обнаружение ёмкостных нажатий кнопок и дополнительных функций для соответствующей команды. В настоящее время компания-производитель из Купертино тестирует новые тактильные кнопки на iPhone 15 Pro с микропроцессорами, но без Taptic Engine, когда устройство выключено. Если испытания пройдут успешно, мир увидит совершенно новый формат элементов управления.