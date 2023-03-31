iPhone 15 Pro получит уникальную программируемую кнопку

Если вы следите за новостями из мира смартфонов, то знаете, что компания Apple планирует выпустить смартфоны iPhone 15 и iPhone 15 Pro в этом году с крупными изменениями, которые пользователи так ждали. Существенным обновлением для стандартных моделей iPhone 15 является интеграция так называемого динамического острова на экране, что поможет Apple увеличить продажи, в отличие от моделей iPhone 14, которые не могли похвастаться существенными нововведениями и из-за этого продавались просто ужасно. Однако iPhone 15 Pro, безусловно, является фаворитом для производителя, потому что эта линейка смартфонов продаётся достаточно хорошо и предоставляет пользователям возможность получить доступ к действительно передовому флагману.

Соответственно, инсайдеры уверены, что компания уберёт кнопку «Без звука» из нового флагмана и установит на её месте тактильную кнопку свободного назначения. Аналогичная кнопка действия была впервые представлена при запуске Apple Watch Ultra и аппаратный элемент ввода позволял пользователю совершенно спокойно настраивать различные действия для их быстрого запуска. На данный момент не ясно, какие функции можно будет программировать на кнопку действия на iPhone 15 Pro. На Apple Watch Ultra кнопку действия можно настроить для управления Секундомером, Фонариком, Короткими командами, Тренировками и другими функциями, но какие возможности компания реализует для смартфона — не совсем понятно. Будем следить за новостями.