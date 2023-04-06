iPhone 15 Pro позволит Apple заработать очень много денег

Компания Apple, по сообщениям достаточно надёжных инсайдеров, собирается объявить о выпуске iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max с более эксклюзивными функциями, чем у их предшественников, что вероятно приведёт к увеличению числа покупок со стороны клиентов именно Pro-серии. Этот потенциально крупный апдейт смартфонов может быть одной из причин того, почему Apple ожидает отличных финансовых результатов в 2023 году, по крайней мере, согласно данным финансовых аналитиков. Более продвинутые модели iPhone, если верить официальной информации аналитических агентств, заставило аналитиков компании Piper Sandler сделать прогноз о доходах Apple в размере 98,836 миллиардов долларов за второй квартал 2023 года.

Пока технологические гиганты готовятся к тяжелому экономическому году, компания смогла нарастить прибыль и готова просто перевернуть рынок более привлекательным флагманом. Те же аналитики считают, что доходы Apple в 2023 году вырастут до 400,43 миллиарда долларов. Всё дело в тяжёлом прошлом году — компания представила смартфоны iPhone 14, которые оказались достаточно простыми и не очень привлекательными для потенциальных покупателей, так что продажи шли очень плохо. И те пользователи, которые в прошлом и текущем году отказались от покупки iPhone нового поколения, будут крайне довольны возможностью купить iPhone 15 Pro, так как у него будут новые функции и возможности. Будем надеяться, что цена у новинки будет адекватной, конечно.
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