iPhone 15 Pro сильно подорожает в этом году

Компания Apple уже совсем скоро представит свои новые смартфоны iPhone 15 и iPhone 15 Pro с множеством изменений и улучшений по сравнению с текущим поколением смартфонов. Стандартные модели будут оснащены дисплеем Dynamic Island, что, вероятно, существенно повысит спрос пользователей на эту серию смартфонов, так как ранее приходилось покупать смартфоны серии Pro, дабы открыть доступ к Dynamic Island. Однако от моделей iPhone 15 Pro ожидаются более крупные изменения — отделка из титана, улучшенные камеры, новая кнопка Action и многое другое. И с учётом всех этих изменений, стоимость iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, возможно, будет существенно повышена. По информации источника информационного издания Bloomberg, Apple намерена повысить цену на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Учитывая использование премиальных материалов, повышение цены оправдано. Однако в связи с сокращением общего рынка смартфонов можно предположить, что спрос на модели iPhone 15 Pro будет относительно ниже по сравнению с текущими моделями. Как упоминалось ранее, повышение цены затронет как iPhone 15 Pro, так и iPhone 15 Pro Max. Это будет первый раз, когда обе модели серии Pro будут стоить выше 1000 долларов. Поскольку стандартные модели будут оснащены дисплеем Dynamic Island, Apple предпримет шаги для создания более явного разделения между двумя сериями путем введения дополнительных функций для моделей Pro. Страшно представить цены данных смартфонов — они будут космическими.