iPhone 15 Pro теперь не перегревается

В прошлом месяце компания Apple объявила о релизе новых флагманских смартфонов iPhone 15 Pro, которые были достаточно тепло восприняты приняты технологическим сообществом. Новое титановое покрытие оказалось более прочным, чем нержавеющая сталь, но вызвало некоторые споры относительно отпечатков пальцев и прочих неприятностей, вот только теперь стало ясно, что это были мелочи жизни. Вскоре Apple столкнулась с жалобами пользователей, утверждающими, что их только что купленные устройства перегреваются без видимой причины. Представители производителя заявили, что Apple осведомлена о проблеме перегрева iPhone 15 Pro и для решения проблемы компания выпустила iOS 17.0.3, в которой внесла исправления в систему контроля за температурой.

Правда, как вы могли догадаться, решить проблему перегрева при помощи софта можно лишь одним путём — урезав реальную производительность аппаратных компонентов. Производитель просто снизил тактовую частоту процессора, чтобы он не нагревался и тем самым не нагревал корпус смартфона, после чего выпустил это в патче в роли исправления основной проблемы с перегревом. Но на деле у смартфона просто есть одна особенность, связанная с титановым корпусом — титан прочнее и легче металла, но и тепло он рассеивает хуже. Так что при длительных нагрузках смартфон просто нагревает рамку, которая потом долго отдаёт тепло и тем самым бьёт по терморегуляции всего устройства. И патчем это никак не исправить на самом деле.
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