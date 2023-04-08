iPhone 15 Pro в новой расцветке показали на рендерах

Профильное издание 9to5Mac поделилось качественными рендерами смартфона iPhone 15 Pro, официальный релиз которого ожидается в сентябре этого года. Отметим наличие титановой рамки с закругленными краями, более крупные модули основной камеры, которые выступают за пределы корпуса еще сильнее, интерфейс USB-C с разной мощностью зарядки в зависимости от модели, боковые грани с твердотельными тактильными кнопками, уменьшенные до 1,55 мм рамки дисплея, защитное стекло Ceramic Shield с обеих сторон, размеры 146,47:70,46:8,24 мм и новую красную расцветку, которая присоединится к черному, белому, золотому и фиолетовому вариантам.