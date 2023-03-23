iPhone 15 Pro выпустят в корпусе из титана

Примерно полгода назад компания Apple выпустила свои новые смартфоны, которые получились достаточно интересными, но при этом они не обладали какими-то особенными фишками или улучшениями по сравнению с смартфонами прошлого поколения. Это довольно негативно сказалось на продажах смартфонов iPhone 14, так что в конечном итоге компания приняла решение существенно переделать грядущий флагман. И если верить информации инсайдеров, следующий iPhone компании Apple в исполнении Pro будет оборудован корпусом из титана, благодаря чему он будет более прочным, надёжным и лёгким. К сожалению, у нас нет никаких доказательств того, что эта информация является правдивой, но если сразу несколько источников заявляют одну и ту же информацию, можно примерно предположить, что она правдива.

При этом потенциальный покупатель в разрезе повседневного использования ничего от корпуса из титана не получит, потому что если вы не будете ронять свои устройства на твёрдую поверхность с большой высоты, то никаких проблем с корпусом из алюминия у вас также не возникнет. При этом если устройство падает с высоты двух метров на твёрдую поверхность вроде асфальта или кафеля, то даже корпус из титана не спасёт от серьёзных механических повреждений. Единственная польза от данного корпуса из титана заключается в том, что производитель сможет похвастаться данным нововведением и продать новое поколение смартфонов по более высокой цене, аргументируя это более дорогим материалом каркаса.