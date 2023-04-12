iPhone 15 Pro всё же не получит тактильных кнопок

Согласно одному из слухов, который появился несколько месяцев назад, компания Apple собиралась отказаться от физических кнопок громкости и питания в iPhone 15 Pro в пользу более современных тактильных аналогов. Однако тот же источник теперь сообщает, что этого не произойдёт. Весьма известный на весь мир аналитик по компании Apple Мин-Чи Куо написал в своём блоге, что из-за нерешённых технических проблем перед началом массового производства оба флагманских смартфона iPhone 15 Pro (Pro и Pro Max) вернутся к традиционным физическим кнопкам вместо тактильных. Другой аналитик, Джефф Пу из Haitong Tech, также считает, что Apple останется при механических кнопках для моделей iPhone 15 Pro.

Слухи о переходе Apple на тактильные кнопки для iPhone 15 Pro и Pro Max появились в октябре прошлого года. Тогда Куо предсказал, что Apple перейдет к решению на основе твердотельной технологии, аналогичной используемой в кнопке «Домой» для iPhone 8, для кнопок громкости и питания будущих смартфонов (хотя не было упоминания о таком изменении для iPhone 15 и iPhone 15 Plus). Вместо механических кнопок пара тактильных двигателей должна была генерировать тактильную обратную связь при нажатии на кнопку. Но в своей сегодняшней заметке Куо говорит о «нерешенных технических проблемах», которые заставили Apple отказаться от этой функции, но говорит, что переход к простым физическим кнопкам на этом этапе не должен привести к задержкам в производственном графике смартфонов.