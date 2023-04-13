iPhone 15 Pro всё же получит тактильные кнопки уже в этом году

Вчера мы сообщали о довольно грустной информации от инсайдеров, связанном с решением Apple отказаться от тактильных кнопок на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max в пользу физических стандартных элементов ввода. К счастью, сегодня специалисты поделились обновлёнными данными по этому вопросу — они заявили, что на самом деле новые кнопки уже давно готовы и можно примерно ожидать, что их запустят в этом году или максимум в следующем. Довольно известный на весь мир поставщик секретной информации, который ранее предоставлял описание функций операционной системы iOS 17, обновил информацию о тактильных кнопках для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, утверждая, что они всё же будут представлены уже в этих флагманских устройствах. По его словам, команда, которая отвечает за аппаратное обеспечение в компании Apple слишком активно работает с этим оборудованием, чтобы отказаться от него.

С заменой физических кнопок на тактильные iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, по словам источников, будут поставляться с тремя модулями Taptic Engine и энергоэффективным микропроцессором, который может выполнять несколько функций. Возможно, на презентации WWDC Apple продемонстрирует некоторые функции этих кнопок, когда будет представлен ранний вариант операционной системы iOS 17. Из того, что мы слышали, пользователь сможет перепрограммировать кнопки, чтобы выполнять разные задачи при нажатии в зависимости от силы и длительности этого самого нажатия. Звучит очень даже интересно.
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