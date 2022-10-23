iPhone 15 Ultra может получить титановый корпус

В сети появилась новая порция подробностей о смартфоне iPhone 15 Ultra, который, как утверждается, получит серьезные изменения в сравнении с предыдущими поколениями. Итак, устройству приписывают наличие основной камеры с перископным объективом, возможность записывать видео в разрешении 8K, 256 ГБ флеш-памяти в базовом варианте, титанового корпуса, 3-нанометровой однокристальной системы, интерфейса USB-C и улучшенной селфи-камеры. Ранее мы писали о том, что авторитетные лаборатории DxOMark и DisplayMate признали экран iPhone 14 Pro лучшим на рынке.

iPhone 14 Pro получит новую сверхширокоугольную камеру…
Apple представит свои будущие флагманские устройства iPhone 14 и iPhone 14 Pro на мероприятии «Far Out» 7…
iPhone 14 Pro Max получил заметное увеличение автономности. …
На презентации новых iPhone представители компании Apple уверенно заявили, что их новые устройства теперь…
Смартфон Sharp Aquos sense7 получил 240-Гц экран…
Японская компания Sharp пополнила ассортимент смартфонов моделям Aquos sense7 и Aquos sense7 plus, цена и…
Смартфон iQOO Z6 Lite получит SoC Snapdragon 4 Gen 1…
В сети появилась новая порция подробностей о смартфоне iQOO Z6 Lite, официальный релиз которого запланиро…
Инсайдер: Xiaomi 12S Ultra может выйти на глобальный рынок…
Известный своей осведомленностью информатор Мукул Шарма сообщил, что компания Xiaomi может выпустить в гл…
Смартфон Poco M5s оценен в 210 евро…
Компания Xiaomi представила в Европе смартфон Poco M5s, который будет стоить 210, 230 и 250 евро за верси…
Apple запустит свои продукты в этом году гораздо раньше…
Недавно сообщалось, что 7 сентября Apple проведет свое первое осеннее мероприятие, на котором будет анонс…
Камеры iPhone 14 и iPhone 14 Pro показали на фото…
Известный правдивыми утечками инсайдер Digital Chat Station поделился фотографиями основных камер смартфо…
Обзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камерыОбзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камеры
Обзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видомОбзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видом
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022
Обзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежиОбзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежи
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor