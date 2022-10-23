iPhone 15 Ultra может получить титановый корпус

В сети появилась новая порция подробностей о смартфоне iPhone 15 Ultra, который, как утверждается, получит серьезные изменения в сравнении с предыдущими поколениями. Итак, устройству приписывают наличие основной камеры с перископным объективом, возможность записывать видео в разрешении 8K, 256 ГБ флеш-памяти в базовом варианте, титанового корпуса, 3-нанометровой однокристальной системы, интерфейса USB-C и улучшенной селфи-камеры. Ранее мы писали о том, что авторитетные лаборатории DxOMark и DisplayMate признали экран iPhone 14 Pro лучшим на рынке.