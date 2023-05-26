iPhone 15 будет поддерживать сразу две беспроводные зарядки

Смартфоны iPhone 15 и Pro-версии, безусловно, во многом будут сильно отличаться друг от друга, но инсайдеры уверены, что гаджеты при этом получат одну общую деталь — все смартфоны новой линейки будут поддерживать сразу два стандарта беспроводной зарядки. Согласно последнему отчёту поставщиков секретной информации, новая линейка будет совместима с зарядными устройствами стандартов Qi2 и MagSafe. Соответственно, благодаря поддержке Qi2 и MagSafe пользователи грядущего флагмана Apple смогут воспользоваться обоими стандартами и заряжать свои устройства максимально быстро. Поскольку стандарт Qi2 основан на технологии MagSafe, это означает, что любое зарядное устройство, не имеющее сертификации MagSafe, всё равно сможет обеспечивать максимальную скорость зарядки.

Возможно, самое большое преимущество для потребителей заключается в том, что стандарт Qi2 не требует использования дорогостоящего модуля MagSafe от Apple, что означает, что на рынке могут появиться альтернативные варианты от различных производителей, и покупателям не придётся переплачивать за такие аксессуары. По данным MacRumors, оптовая цена каждого модуля MagSafe составляет около 16 долларов, в то время как модуль Qi2, как сообщается, стоит треть от этой суммы. Это должно привести к значительной экономии для производителей и покупателей, плюс вы получаете поддержку максимальной мощности зарядки с iPhone 15 при использовании любого из форматов беспроводной зарядки.
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