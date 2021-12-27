iPhone 15 будут поставлять без слота для SIM-карты

Некоторое время назад сообщалось, что модели iPhone 15 Pro 2023 года будут поставляться без физического слота для SIM-карты, но новый отчет указывает, что iPhone с поддержкой eSIM могут появиться раньше. eSIM — это цифровая SIM-карта, которая позволяет активировать тарифный план без использования физической SIM-карты. Последние iPhone — это первые телефоны Apple, предлагающие поддержку двойной eSIM, что означает, что они могут использовать две eSIM одновременно. Но во всех моделях iPhone 13 по-прежнему есть слот для физической карты nano-SIM. И хотя ранее сообщалось, что iPhone 15 Pro станет первым iPhone, в котором будет удалена поддержка физических SIM-карт, теперь информационное издание MacRumors сообщает, что Apple может выпустить iPhone с поддержкой eSIM уже в сентябре 2022 года.

Согласно, слитому в интернет документу, в котором не упоминается ни Apple, ни iPhone, который увидело в сети информационное издание, компания, похоже, работает с крупными операторами США, чтобы подготовить пользователей к использованию iPhone только с eSIM, и может начать продавать модели iPhone 13 без физической SIM-карты во втором квартале следующего года. Предполагаемый крайний срок — сентябрь 2022 года, похоже, значит, что некоторые варианты iPhone 14 будут поставляться без слота для SIM-карты, но на данный момент нет прямых доказательств, подтверждающих это предположение. Но даже если iPhone 14 потеряет слот для SIM-карты, Apple, скорее всего, будет продавать варианты с физическим слотом в странах, где eSIM еще не получили широкого распространения.
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