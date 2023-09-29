iPhone 15 и 15 Pro появились в российских магазинах

Отечественный оператор МТС дал старт российским продажам новых смартфонов Apple. Новинки уже доступны в розничных магазинах в Москве и Санкт-Петербурге, а жители остальных регионов могут заказать смартфоны с доставкой. Позже они появится и в региональных розничных магазинах. Базовый iPhone 15 оценен от 125 тысяч рублей, iPhone 15 Plus – от 140 тысяч рублей, iPhone 15 Pro – от 150 тысяч рублей, а iPhone 15 Pro Max – от 190 тысяч рублей. Всем покупателям дарят кешбэк до 8000 рублей и платёжный стикер МТС PayTag.

Напомним, что iPhone 15 Pro оснащается 6,1-дюймовым экраном, рамкой из титана 5-го класса, кнопкой вместо фирменного переключателя режимов звука, процессором Apple A17 Bionic с 6-ядерным CPU и новой графикой, интерфейсом USB-C со скоростью до 10 Гбит/с (USB 3), тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (увеличенный сенсор и оптика из 7 линз), 12 Мп (3-кратный оптический зум) и 12 Мп (сверхширик), а также функцией Spatial Video (объёмное видео) для просмотра на гарнитуре Apple Vision Pro.