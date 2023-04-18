iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат новый цвет корпуса

И несмотря на то, что компания ввела модель «Plus» в прошлом году, она не стала популярной среди пользователей, так как они предпочли iPhone 13, что привело к низкому спросу на новую модель и даже снижению объёмов производства в итоге. В этом году компания готовится к запуску широкого спектра изменений, чтобы вернуть себе позиции на рынке со стандартными моделями. И, конечно, одним из шагов по привлечению внимания аудитории является смена цветовой палитры смартфонов. Например, ранее сообщалось, что Apple выпустит специальный красный цвет для моделей iPhone 15 Pro. Теперь же появилась информация о том, что компания хочет внедрить новый цвет и в базовую модель. Но следует помнить, что это всего лишь слухи и предположения на данном этапе, и окончательное слово останется за Apple.