iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат новый цвет корпуса

В китайской социальной сети Weibo появилась информация о том, что стандартные модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут иметь матовое стекло на тыльной панели корпуса. До сих пор модели начального (или базового) уровня имели глянцевую заднюю панель, которая отражает свет, так что это весьма заметное изменение на самом деле. Кроме того, источник утверждает, что обе модели iPhone 15 будут доступны в новом цвете Cyan — если вы не знакомы с цветовой палитрой современного рынка, то нужно понимать, что он будет очень похож на зелёный вариант iPhone 12. Стоит напомнить, что в этом году Apple работает над обновлением дизайна и аппаратной части iPhone 15. В прошлом году iPhone 14 имел тот же дизайн, что и iPhone 13, практически не имея визуальных отличий.

И несмотря на то, что компания ввела модель «Plus» в прошлом году, она не стала популярной среди пользователей, так как они предпочли iPhone 13, что привело к низкому спросу на новую модель и даже снижению объёмов производства в итоге. В этом году компания готовится к запуску широкого спектра изменений, чтобы вернуть себе позиции на рынке со стандартными моделями. И, конечно, одним из шагов по привлечению внимания аудитории является смена цветовой палитры смартфонов. Например, ранее сообщалось, что Apple выпустит специальный красный цвет для моделей iPhone 15 Pro. Теперь же появилась информация о том, что компания хочет внедрить новый цвет и в базовую модель. Но следует помнить, что это всего лишь слухи и предположения на данном этапе, и окончательное слово останется за Apple.